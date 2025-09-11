Estas serán las vías cerradas para el desarrollo de la Vuelta Ciclista a Venezuela

Hoy jueves las avenidas Florencio Jiménez, Libertador, Los Leones, Lara e Intercomunal de Barquisimeto – Acarigua estarán cerradas al transito automotor a partir de las 10:00 am por el paso de la Vuelta Ciclista Nacional en suelo crepuscular. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas.

Recomendaciones:

Planifique sus viajes con anticipación para evitar congestiones.

Tome vías alternas para desplazarse por la ciudad.

Información adicional:

Este evento deportivo busca generar apoyo de la comunidad larense a los ciclistas.

La vuelta ciclista a Venezuela es un evento importante en el que el recorrido incluye la ciudad de Barquisimeto.

La Vuelta Ciclista a Venezuela es una carrera profesional por etapas, con una tradición desde 1963, que en su edición 62 (año 2025) se celebra del 7 al 14 de septiembre y recorre ocho regiones del país, desde san cristóbal, estado táchira, hasta petare en caracas, con un total de más de 1.169 km divididos en ocho exigentes etapas.

Esta edición 2025 tiene particular relevancia porque forma parte del calendario UCI América Tour con categoría 2.2, lo que implica que otorga puntos para el ranking regional y mundial. Participan 13 equipos nacionales y 6 internacionales de países como Colombia, Cuba, Ecuador, Portugal, España y Brasil, elevando el nivel competitivo y la proyección internacional del ciclismo venezolano.

Etapa 5: carora a araure (211.4 km), la más larga

El evento es también un inicio del ciclo olímpico, clave para clasificar a competiciones como Lima 2027 y Los Ángeles 2028. La vuelta es una fiesta deportiva nacional que combina la habilidad, resistencia y estrategia de los ciclistas con el orgullo de su pueblo.