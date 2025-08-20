Cerdos salvajes con carne azul neón alarman a California

Un descubrimiento perturbador ha encendido las alarmas en California: cazadores han encontrado cerdos salvajes cuya carne y grasa exhiben una fluorescencia azul neón que desafía toda explicación natural. El hallazgo, que en un primer momento parecía un fenómeno extraño, resultó ser un peligro muy real.

La primera vez que Dan Burton, experto en Control de Fauna Silvestre, vio este fenómeno no podía creer lo que tenía ante sus ojos. Su instinto le dictó contactar inmediatamente al departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW).

El laboratorio de Salud de la Fauna Silvestre y el laboratorio de Salud Animal y Seguridad Alimentaria de California en Davis identificaron al culpable: un rodenticida anticoagulante llamado difacinona.

Este veneno, ampliamente utilizado en la agricultura para el control de roedores, se tiñe deliberadamente de azul brillante como medida de seguridad para que los humanos puedan identificarlo fácilmente y evitarlo. Sin embargo, los animales salvajes no reconocen estas señales de advertencia creadas por el ser humano.

Aunque no es la primera vez que se detecta este tipo de contaminación, el caso ha generado especial atención por lo llamativo del color y por el riesgo que representa para la salud humana.

Según el CDFW, este tipo de rodenticidas puede afectar también a depredadores que consumen a los animales envenenados –incluidos los humanos–, ya que la sustancia permanece activa en los tejidos incluso después de ser cocinada. Por eso, el se ha pedido a los cazadores que extremen las precauciones al recolectar carne en la zona y que reporten cualquier anomalía al laboratorio de salud de la fauna silvestre. Además, se recomienda a los agricultores adoptar métodos de gestión integrada de plagas, que combinan cercas, trampas, depredadores naturales y otras estrategias no químicas.