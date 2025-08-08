Nuevo estudio determina que adoptar tres actividades puede retrasar o evitar el alzhéimer

Un nuevo estudio indica que adoptar tres actividades puede retrasar o evitar el Alzheimer. Estas actividades son: mantener una dieta saludable, realizar ejercicios cerebrales y mantenerse físicamente activo. Estas acciones, según los científicos, pueden retrasar o prevenir la aparición de esta enfermedad neurodegenerativa.

Aquí más detalles de las actividades:

– Dieta saludable: Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y pescado, puede ayudar a proteger el cerebro.

– Ejercicios cerebrales: Actividades como leer, escribir cartas, resolver rompecabezas o jugar juegos de mesa estimulan la mente y pueden ayudar a mantener la reserva cognitiva.

– Actividad física: El ejercicio regular, como caminar a paso ligero, mejora la salud cardiovascular y mental, lo que puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Importancia de la prevención: Si bien no existe una cura para el Alzheimer, adoptar un estilo de vida saludable puede ayudar a retrasar su aparición y reducir la gravedad de sus síntomas.

El estudio analizó a casi tres mil personas durante 10 años y encontró que la actividad física, como caminar, mejoraba el rendimiento cognitivo.

Además, se recomienda mantenerse socialmente activo y controlar la presión arterial, la glucosa y el peso, así como tratar problemas de audición.