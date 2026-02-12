Gobierno de Venezuela y EEUU abordaron agenda energética

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al Secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, abordaron agenda energética que impulse relaciones bilaterales.

El establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética productiva, fue uno de los primeros puntos a tratar en la reunión.

Rodríguez, recordó que los dos países tienen una historia de relación energética de casi siglo y medio, con altos y bajos en las relaciones políticas y abogó para que a través de la diplomacia se superen las diferencias.

Informó que otro de los temas abordados fueron relacionados con proyectos en materia de petróleo, en materia de gas, en materia de minería y de energía eléctrica».

Por su parte, el secretario Wright agradeció el recibimiento de las autoridades venezolanas y destacó que la administración del presidente Donald Trump, busca el crecimiento mutuo. Reconoció la potencialidad de Venezuela por sus recursos naturales y elogió la grandeza de su ciudadanía.