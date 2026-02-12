Cadena humana mantiene la ayuda humanitaria ante inundaciones en noroeste de Colombia

Más de 100 toneladas de ayuda humanitaria han sido recolectadas en la última semana en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones en el noroeste de Colombia.
El centro de acopio recibe donaciones de alimentos no perecederos, ropa, mantas y kits de higiene personal que son clasificados, inventariados y despachados hacia los municipios más afectados.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, asegura que su departamento enfrenta una emergencia por inundaciones “sin precedentes”, con el 80% de sus municipios afectados.
El balance oficial del gobierno se sitúa en cerca de 43 mil las familias damnificadas por las lluvias en esta zona del noroeste del país.