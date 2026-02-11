Solo en 2026 se reportan más de 700 casos de sarampión en 20 Estados de EEUU

En apenas seis semanas transcurridas de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC) han confirmado 733 casos de sarampión distribuidos en al menos 20 Estados, una cifra que ya cuadruplica el promedio anual histórico de Estados Unidos. El epicentro de la crisis se localiza en Carolina del Sur, estado que concentra más de 500 contagios, afectando principalmente a niños y adolescentes.

Según los informes oficiales, el 95 % de los infectados no contaba con el esquema de vacunación, lo que ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de las comunidades con bajas tasas de inmunización.

La rápida propagación del virus, que se ha extendido a estados como Utah, Arizona, California y Florida, coincide con un descenso crítico en la cobertura de la vacuna triple viral (MMR), la cual cayó por debajo del 93 % a nivel nacional durante el último año.

Autoridades sanitarias advierten que este repunte pone en riesgo el estatus de «país libre de sarampión» que Estados Unidos mantenía desde el año 2000. Ante la emergencia, expertos instan a reforzar las campañas de vacunación para recuperar la inmunidad colectiva, subrayando que una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 individuos en entornos sin protección.