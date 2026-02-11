Cientos de personas se reunieron en el lago mar Chiquita para intentar un nuevo récord Guinness al mayor grupo flotando a la vez

Cientos de participantes se congregaron en las aguas saladas de la laguna de mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, con la ilusión de establecer un nuevo récord mundial de flotación masiva. El objetivo era ambicioso: reunir al menos 1.942 personas flotando simultáneamente durante más de 30 segundos, superando así la marca vigente de 1.941 personas lograda en 2017 en Epecuén, Buenos Aires.

A pesar del entusiasmo y la masiva convocatoria del festival de La Planchita, finalmente se presentaron 1.831 participantes. Aunque la cifra resultó insuficiente para batir el récord anterior, la imagen de cientos de personas flotando en perfecta armonía sobre la superficie de la laguna dejó postales impresionantes y generó gran repercusión.

La alta concentración de sal en las aguas de mar Chiquita facilita notablemente la flotación, convirtiendo a este espejo de agua en uno de los lugares ideales para este tipo de desafíos. Los asistentes, equipados con trajes de baño y mucha disposición, se alinearon en el agua bajo un cielo despejado, demostrando una vez más el espíritu comunitario y la creatividad de los argentinos para organizar eventos únicos.