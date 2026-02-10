Inicio / Noticias / Nacionales / Organismos de Seguridad se desplegarán a partir de este viernes por asueto de Carnavales

10 de febrero de 2026 - 10:58 am Nacionales 82 Vistas

El secretario general del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que a partir de este viernes habrá un despliegue de funcionarios pertenecientes a distintos Organismos de Seguridad del Estado para garantizar el resguardo de los temporadistas durante el asueto de Carnavales.

Cabello, llamó a todos los venezolanos que saldrán a los diferentes destinos turísticos del país a cuidarse mucho y en especial a los niños. Asimismo, realizó un llamado a estar atentos sobre el uso de elementos que puedan servir para iniciar, de manera accidental, incendios forestales.

Recordó que las playas y ríos del país son del dominio público, por lo que “no puede llegar ninguna persona o local comercial a pretender privatizar el uso de estos espacios naturales”.

“Nadie tiene derecho a estar cerrando playas, ríos, eso es como el que cierra una plaza. Aquí nadie tiene playas. Usted puede tener un hotel, eso es suyo, pero la playa es de todos”.

