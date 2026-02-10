Inundaciones azotan una región ganadera del norte de Colombia

Solo en los departamentos de Córdoba y Sucre, las autoridades calculan 14 fallecidos y por lo menos 9.000 hogares afectados por la emergencia, causada por un fenómeno meteorológico que aumentó las precipitaciones.

En esta región óptima para la ganadería, los habitantes intentan rescatar con lanchas, barcas improvisadas y camionetas los últimos bienes en puntos críticos donde el agua llega hasta la cintura de los pobladores. Algunos ni siquiera pudieron salvar sus pertenencias.

Videos y fotografías aéreas muestran los amplios campos de pasto y cultivos cubiertos por el agua.

La autoridad de atención de desastres calcula que por lo menos 5.500 animales se han visto afectados por las inundaciones y han sido rescatados.