Hábitos sanos y estudios médicos son clave para evitar el cáncer colorrectal

La incidencia de este padecimiento a escala global se incrementa constantemente, incluso en población joven debido a los estilos de vida inadecuados. Por lo tanto, adoptar un comportamiento preventivo representa la mejor estrategia para combatir dicha tendencia en la salud pública.

Esta patología no afecta únicamente a adultos mayores, sino también a menores de 30 e incluso 20 años de edad, debido tanto al sedentarismo como al consumo de productos ultraprocesados. Constituye el segundo motivo de fallecimiento por enfermedades oncológicas en el mundo y las proyecciones indican que los decesos anuales podrían aumentar a 1.6 millones para 2045, resaltó el doctor Marco Sorgi, coloproctólogo del Grupo Médico Santa Paula (GMSP).

Los especialistas advierten que la incidencia seguirá en ascenso a menos que se fortalezca la cultura de la prevención y el diagnóstico temprano. En respuesta a este desafío y en el marco del mes de la lucha contra el cáncer, el GMSP invita a su comunidad a sintonizar, este 12 de febrero a la 6 de la tarde, una transmisión especial En Vivo, Hablemos del cáncer anorrectal ¿Tabú o salud? sobre la neoplasia colorrectal. El encuentro contará con la participación de los doctores Juan Celis (oncólogo) y Marco Sorgi y Adrian Terán (coloproctólogo), a través de su canal de YouTube y sus cuentas oficiales en Instagram y Facebook.

Conductas saludables

El doctor Sorgi destacó que, para disminuir el riesgo, es necesario mantener una alimentación rica en vegetales y frutas frescas, así como reducir la ingesta de carnes rojas y embutidos. Por igual, incluir actividad física regular es vital, no solo para controlar el peso, sino para optimizar el funcionamiento de todo el organismo.

De acuerdo con el doctor Juan Celis, médico internista y oncólogo del GMSP, un estilo de vida equilibrado es indispensable, ya que reduce hasta un 40% la probabilidad de desarrollar tumores.

Diagnóstico oportuno

Por otro lado, hay que estar atento y no minimizar la presencia de sangre al evacuar — asociándola exclusivamente a hemorroides— ni la pérdida de peso injustificada, los cambios en el ritmo intestinal o el agotamiento físico severo, ya que también pueden ser síntomas de neoplasia colorrectal en fases avanzadas, recalcó el coloproctólogo Sorgi. “Atender estas alertas de forma inmediata con un profesional puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y uno complejo”, enfatizó.