SAV refuerza la lucha contra el cáncer con enfoque humano y tecnología de vanguardia

La humanización de la oncología no es solo una tendencia global, sino el eje central de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV). Al conmemorarse este 4 de febrero el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la institución reafirma su compromiso de colocar al paciente en el centro de su gestión, combinando 77 años de mística social con innovación tecnológica.

La Dra. Laura Salvestrini, gerente general de la SAV, destaca que la labor de la institución se sostiene sobre tres pilares fundamentales: enfoque social, concientización constante e innovación.

«El chequeo preventivo otorga el control de la salud; para ello, es vital realizarse exámenes anuales», afirma.

Campañas con rostro humano

Alineada con la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), la SAV impulsa la campaña “Unidos por lo único” (2025-2027). Este año, el desafío visual «El cáncer puso mi mundo patas arriba» utiliza imágenes invertidas en redes sociales para visibilizar el impacto emocional del diagnóstico. “Queremos humanizar la lucha, al pasar de una estadística a una cara e historia que fomente una ola de solidaridad”, explica la Dra. Salvestrini.

Esta visión se complementa con campañas de la SAV como «Florecer en rosa», enfocada en la salud femenina, y la nueva iniciativa para hombres: «Haz de la prevención un hábito de héroe», diseñada para romper tabúes culturales que impiden el diagnóstico masculino temprano. Además, la SAV mantiene su Boletín de Proyecciones de Morbilidad y Mortalidad, un recurso estadístico vital que sensibiliza al gremio médico y a la sociedad sobre el impacto de la enfermedad en el país.

Innovación y atención integral

La SAV no solo educa, sino que actúa a través de su Clínica de Prevención, donde 63 especialistas ofrecen atención integral y oncología integrativa. En el ámbito tecnológico, la institución marcó un hito al ser la primera en el país en adquirir un videoendoscopio con Inteligencia Artificial (IA). Esta herramienta permite detectar lesiones precoces, imperceptibles al ojo humano, lo que eleva considerablemente las posibilidades de cura.

Para apoyar a los pacientes de escasos recursos, la institución mantiene el programa AIPO (Ayuda Integral al Paciente Oncológico), facilitando tratamientos que impactan directamente en la disminución de la mortalidad, lo cual es un pilar esencial para la SAV. Indicó la doctora Salvestrini que para aumentar la atención empática y de alta excelencia a nivel nacional, la SAV también cuenta con un programa de formación oncológica, dirigido a médicos que quieran especializarse en el área.