Margarita, Mérida, Canaima y Los Roques: los destinos más solicitados para estos carnavales

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), Vicky Herrera, señaló que los destinos nacionales predominan en las solicitudes de las agencias para la temporada de carnaval.

Herrera, destacó puntos como la isla de Margarita, Mérida, Canaima y Los Roques entre los principales puntos de mayor atractivo.

Insistió que la reactivación de los vuelos comerciales favorecerá en la disminución de precios en los boletos aéreos, mientras que también se espera menor complejidad para los trámites de visado en países como México o Panamá.