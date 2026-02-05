Ministerio de Educación prohíbe exigir aportes económicos y disfraces costosos en carnaval

El ministerio de Educación instó a los planteles educativos a no solicitar contribuciones económicas a los estudiantes, así como disfraces “sofisticados” para las próximas celebraciones de carnaval 2026.

A través del boletín informativo N° 28 publicado el 26 de enero en el portal del ministerio de Educación, la cartera señaló que las festividades deben mantener un sentido estrictamente pedagógico y no convertirse en una carga financiera para las familias.

Ante ello, el ministerio instó a los docentes a priorizar el uso de recursos a disposición y elementos reutilizables con el fin de activar la creatividad y la originalidad mediante proyectos educativos, alejándose de los «disfraces sofisticados» que generan gastos onerosos para la mayoría de las familias venezolanas.

Finalmente, las autoridades educativas resaltaron que el objetivo de estas fechas es fortalecer la identidad nacional y el arraigo cultural.