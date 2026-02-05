Estados Unidos: otro frente frío amenaza con seguir bajando las temperaturas en Florida

Una poderosa tormenta invernal y una intensa ola de frío mantienen en alerta a amplias zonas de Estados Unidos, mientras partes del sureste enfrentan la amenaza de nieve, vientos dañinos e inundaciones costeras, Florida se prepara para un desplome inusual de las temperaturas, con posibles récords históricos, poniendo en riesgo a millones de personas desde Georgia hasta Virginia.

Se prevé que sea el período más frío para muchos en Florida en 15 años e incluso podría causar nevadas con efecto océano a lo largo de la costa del Golfo de México.

Este nuevo avance polar se produce mientras millones de personas en la mitad oriental de Estados Unidos se encuentran en medio de un período de frío excepcional, uno de los más largos en décadas para algunos, esto podría romper tuberías de agua sin protección, dañar cultivos vulnerables y será muy peligroso para quienes no tengan acceso a calefacción, especialmente si no están acostumbrados a tan bajas temperaturas.