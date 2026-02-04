Paso del ciclón Leonardo por España pone zonas de Andalucía en alerta roja

La borrasca Leonardo comenzó a dejar su huella en España, con intensas lluvias, temporal marítimo y crecidas importantes de ríos, pero lo peor se espera para la jornada de hoy miércoles, en la que varias zonas de Andalucía (sur) estarán bajo aviso rojo por «peligro extraordinario» de inundaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España ha advertido de que en las localidades andaluzas de Grazalema y Ronda las lluvias serán muy abundantes y se pueden acumular más de 150 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas.

Se desalojará de allí a los vecinos de las zonas inundables cercanas a los ríos, se cerrarán parques, instalaciones deportivas, cementerios y centros sociales y se recomienda evitar el uso del vehículo.

Andalucía va a elevar la situación operativa de emergencias hasta el nivel 2, que supone la incorporación de «medidas excepcionales» que se sumarán a las que ya tiene esta región.

La dirección general de Protección Civil y Emergencias ha extendido al menos hasta el sábado 7 la alerta por temporal atlántico en gran parte de la España peninsular a consecuencia de la «extensa» borrasca.

En la mitad norte del país este martes ya había una quincena de tramos de ríos de la cuenca del río duero en aviso por aumento del caudal, tres de ellos en nivel rojo de alarma.