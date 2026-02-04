Norte de Marruecos sigue conmocionado por las inundaciones del río Loukkos

Más de 50 mil personas fueron evacuadas por las autoridades marroquíes ante las inundaciones causadas por las intensas lluvias que azotan el norte del país y que mantienen a las autoridades en alerta ante el riesgo de nuevos temporales de agua y viento, con nevadas en cotas altas.

La gran mayoría de las operaciones de evacuación se realizaron en Alcazarquivir, en la provincia Larache, una localidad de más de 120 mil habitantes, donde el ejército se mantiene desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los afectados ante las inundaciones por la crecida del río Loukkos y del embalse de Oued El Makhazine, que ha superado su capacidad de llenado.

Las autoridades locales de Larache procedieron en las últimas horas a reubicar a los evacuados en centros de acogida de Alcazarquivir a zonas más seguras.

El temporal ha afectado también a las comunicaciones marítimas entre tarifa (sur de España) y Tánger (norte de Marruecos) que han sido suspendidas por el mal tiempo en el estrecho de Gibraltar.

Tras siete años de intensa sequía, que llegaron a comprometer la agricultura y el agua potable en varias zonas del país, la temporada de lluvias que vive el país en estas últimas semanas aumentó hasta un 60,8 % la tasa de llenado de los embalses.