Japón sufre unas fuertes nevadas que dejan 30 muertos y zonas aisladas

Las intensas nevadas en japón han causado la muerte de 30 personas y sepultado algunas zonas bajo 4,5 metros, movilizando al ejército para despejar carreteras y asistir a los ancianos.

En Aomori, las imágenes que circulan en las redes sociales muestran una vivienda gravemente dañada por el peso de la nieve y a unos vecinos que apenas pueden desplazarse por calles bordeadas de profundos montones. En algunas zonas remotas de aomori la nieve acumulada en el suelo alcanza todavía hasta 4,5 metros.

Las autoridades explican que una potente masa de aire frío frente a la costa del mar de Japón ha dejado mucha más nieve de lo habitual. Entre las víctimas figura una mujer de 91 años de edad, hallada bajo un gran montón de nieve frente a su casa, probablemente alcanzada por la que se desprendió del tejado.

Por su parte el gobierno ha desplegado militares para ayudar a retirar la nieve y atender a las personas mayores que viven solas, mientras los servicios locales siguen bajo una fuerte presión.