Saime extiende jornada de cedulación sin cita hasta el 6 de febrero

Las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunciaron la extensión de las jornadas sin cita para la renovación de la cédula de identidad y verificación de datos hasta el 6 de febrero.

Para este operativo, el Saime aclara que las personas que sacaron su documento de identidad en los últimos seis meses, no pueden hacer el proceso de renovación, a menos que les hayan robado la cédula o se les haya extraviado, en cuyo caso deben ir con la denuncia tramitada ante los organismos correspondientes.

Asimismo, los que obtuvieron su documento en el último semestre, pero se encuentra en mal estado, pueden acudir a las oficinas del ente para renovarla, donde deberán presentar la cédula que quiere sustituir.

Durante esta jornada, también se realizará la verificación de datos para los ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de cédula se encuentre a partir de los 22 millones. Los requisitos para este trámite son: copia simple del Acta de Nacimiento y copia de la constancia de naturalización o gaceta oficial.