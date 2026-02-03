En Roma: cobrarán dos euros para acceder al área de la Fontana Di Trevi en horarios específicos

Ahora los visitantes deben comprar un boleto de 2 euros (un poco más de us$ 2) para acercarse a la fuente y lanzar monedas a sus aguas.

Esta nueva entrada obligatoria busca regular el acceso al monumento, aunque la implementación ya enfrenta su primer reto: una multitud de visitantes que, entre el deseo y la confusión, intenta ignorar las nuevas reglas para acercarse a la famosa fuente.

El gobierno municipal de Roma introdujo el nuevo sistema de entradas para los no residentes como parte de su más reciente esfuerzo para gestionar las multitudes en uno de los monumentos más concurridos de la capital.

Las entradas son necesarias de 11 a.m. a 10 p.m. los lunes y viernes, y de 9 a.m. a 10 p.m. El resto de la semana, después de las 10 p.m., se abren las barreras y el acceso es libre para todos.

Los funcionarios municipales estiman que la nueva entrada podría generar entre 6,5 millones y 20 millones de euros anualmente — aproximadamente us$ 7,7 millones a us$ 23 millones.