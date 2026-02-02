Portuguesa apuesta al agroturismo como nuevo motor de desarrollo económico

El presidente de la Cámara de Turismo del estado Portuguesa, José Antonio Oliveira, manifestó que el estado Portuguesa tradicionalmente reconocido como el “granero económico de Venezuela” gracias a su vocación productiva, avanza en el fortalecimiento de un nuevo modelo turístico a través de diversos planes estratégicos.

Oliveira, afirmó que se ha diseñado un plan para potenciar y explotar las capacidades de la entidad en materia de turismo, a fin de que se traduzcan en desarrollo económico para la región. La iniciativa cuenta con tres grandes ejes estratégicos.

En ese sentido, explicó que en el primer punto del plan destaca el fortalecimiento de la autoestima de la región a fin de que los ciudadanos sepan “lo maravilloso que somos, lo maravilloso que hacemos y tenemos, a fin de eso transformarlo en servicios turísticos”.

En el segundo punto, indicó que se trata de potenciar los sitios turísticos que existen en la región. Oliveira, mencionó la importancia de reivindicar la celebración de la Virgen de Coromoto, además de impulsar el crecimiento de espacios como el campo de los girasoles, la mascarada en Guanare y los jacuzzis de la Lucía.