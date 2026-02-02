Pdte. CILARA: esperamos participar en la reactivación de la industria petrolera del país

Desde la Cámara de Industriales de Lara aspiran a que el sector metalúrgico y metal – mecánico de la entidad participe en la reactivación de la industria petrolera del país

El encargado de la Cámara de Industriales de Lara, Gil Lemos, afirma que el sector metalúrgico y metal – mecánico de la entidad espera poder contribuir en la reactivación del sector petrolero así como de la reactivación industrial del Estado y de país

Expresó que tienen altas expectativas para volver a reactivar industrias que se vieron desfavorecidas en la entidad sobre todo las que fungían como proveedoras del sector petrolero.