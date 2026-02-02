India rebaja la alarma por el virus Nipah y confirma 196 pruebas negativas de contactos

El Gobierno de la India rebajó la alarma frente las cifras que circulan sobre los casos de enfermedad del virus Nipah y aclaró que la situación está contenida, tras confirmar que las casi 200 personas vigiladas por contacto directo han dado negativo en las pruebas.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Sanidad de la India, las autoridades advirtieron de que “se ha observado que en ciertos sectores de los medios de comunicación circulan cifras especulativas e incorrectas” sobre los casos de enfermedad del virus Nipah.

El Gobierno aclaró que, “según los informes del Centro Nacional para el Control de Enfermedades, desde el pasado diciembre solo se han registrado dos casos confirmados en el estado de Bengala Occidental”.

El dato clave que utiliza el Ejecutivo para dar por controlado el episodio es el resultado del rastreo exhaustivo realizado a un total de 196 contactos vinculados a los pacientes infectados.