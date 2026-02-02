Hidroven será la autoridad única para la gestión y saneamiento de agua en el país

El gobierno nacional ordenó la restructuración del Sistema Hídrico Nacional y designó a la Hidrológica Venezolana C.A. (HIDROVEN) como autoridad única en el sector para gestionar todas las empresas estadales y municipales encargadas de suministrar el agua.

En Gaceta Oficial número 43.304, de fecha 27 de enero de 2026, se informó sobre la medida. El documento específica que, todas las hidrológicas estadales y municipales que estén bajo la administración de gobernaciones y alcaldías, transfieran sus competencias a Hidroven «como una medida urgente, excepcional y necesaria» para garantizar que todos los venezolanos disfruten de un buen servicio de agua.

También se establece la creación de todas las estructuras de gerencias estadales que funcionarán como representantes de hidroven en cada entidad.

La gaceta oficial señala que las gobernaciones y alcaldías tienen un plazo de 30 días continuos para ejecutar la restructuración.