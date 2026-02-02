Conseturismo proyecta crecimiento para 2026 impulsado por la apertura económica

La presidenta de Conseturismo y de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, analizó el panorama actual del sector tras la temporada decembrina, destacando la importancia crítica de la conectividad aérea y la inversión extranjera para el despegue definitivo de la industria.

De Loaiza, señaló que, a pesar de una temporada nacional aceptable en destinos como Margarita, Mérida y el litoral central, el turismo internacional enfrenta serios obstáculos.

«Actualmente tenemos un problema de falta de conectividad muy serio; es muy difícil llegar a Venezuela», afirmó.

Explicó que las rutas se han concentrado principalmente a través de Colombia y Panamá, con aproximadamente 22 vuelos semanales a Bogotá y frecuencias diarias a Maracaibo y Caracas desde Panamá, lo que ha servido de alivio ante la ausencia de vuelos directos desde Europa.

Ante la incertidumbre sobre el reinicio de operaciones de aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra y Tap Portugal, la presidenta de ALAV aclaró que, si bien las notificaciones vencen este 31 de enero, las líneas aéreas requieren de tres semanas a un mes para comercializar los vuelos y normalizar itinerarios.