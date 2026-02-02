Argentina declara emergencia en la Patagonia por incendios forestales

La crisis ambiental en el sur de Argentina alcanzó un punto crítico, lo que obligó al gobierno nacional a formalizar este viernes la declaración de emergencia ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Esta medida excepcional, anunciada inicialmente por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abarca las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y surgió como respuesta directa a los insistentes reclamos de los gobernadores patagónicos para agilizar la llegada de recursos y la coordinación entre jurisdicciones. El panorama resultó especialmente alarmante en la provincia de Chubut, donde el fuego ya devastó al menos 45,000 hectáreas de vegetación nativa.

El foco más preocupante se localizó en el Parque Nacional Los Alerces, un santuario de biodiversidad con lagos de origen glaciar que sufrió la pérdida de 20,000 hectáreas bajo las llamas. En paralelo, otro incendio de gran magnitud azotó la región comprendida entre el paraje de Puerto Patriada y la localidad de Epuyén, con una superficie afectada de casi 22,300 hectáreas, aunque los últimos reportes del servicio provincial de manejo del fuego indicaron que este sector se encuentra contenido en un 85 %.

Para frenar el avance del desastre, el ejecutivo reforzó el operativo de seguridad con el despliegue de 450 brigadistas que trabajaron incansablemente en el terreno, apoyados logísticamente por 19 medios aéreos que realizaron descargas hídricas constantes en los puntos de mayor calor.

En términos financieros, el Estado destinó una partida de 100 millones de pesos (70.000 dólares) para fortalecer las capacidades operativas de los diversos cuerpos de bomberos voluntarios que arriesgaron su vida en la primera línea de fuego.