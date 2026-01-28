Lara se consolida como potencia exportadora: Exportaciones de café verde crecen un 178 % en enero

Con un repunte del 178 % en la exportación de café verde al cierre de enero, el estado Lara se consolida como un motor estratégico para el comercio exterior y la captación de divisas en Venezuela.

Cifras que impulsan el desarrollo

La eficiencia del Puerto Seco permitió que, solo en enero de 2026, 900 toneladas de café partieran hacia el mundo. Este flujo constante refleja el éxito de una articulación institucional que ha logrado agilizar la cadena de suministro y elevar la competitividad logística del Estado.

Este éxito responde al trabajo articulado entre: La Gobernación del estado Lara, el equipo que conforma la Herradura de Exportación y la gestión de Emcoex Lara, liderada por el C/A Juan Carlos Romero.

«Este hub logístico permite que la economía regional se desarrolle con más sinergia, brindando soluciones reales a nuestros productores y exportadores», destacó Romero.

Balance y proyecciones: Lo que viene en febrero

El Presidente de Emcoex Lara, C/A Juan Carlos Romero, ofreció un balance detallado de la gestión. Más allá del hito alcanzado con el café, Romero anunció que la maquinaria exportadora no se detiene.

Para el mes de febrero, se tiene previsto el inicio de las exportaciones de frijol mungo, un rubro con alta demanda en los mercados asiáticos y europeos, lo que diversifica la oferta exportable de la región.

Un aliado para el comercio exterior

Desde Emcoex Lara se mantiene la invitación abierta a todos los empresarios y productores que deseen sumarse a la dinámica del comercio internacional. Con servicios adaptados a las necesidades del mercado, el Puerto Seco de Lara se posiciona como la vía más eficiente para conectar el producto nacional con el mundo.

Con este sólido crecimiento en enero de 2026, Lara reafirma su compromiso con la prosperidad económica y el fortalecimiento del motor exportador venezolano.