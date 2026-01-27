Sector lácteo venezolano proyecta un 2026 de crecimiento y potencial exportador

En el 2025, el sector lácteo tuvo un balance positivo impulsado principalmente por el repunte en la producción primaria de bufalinos, así lo informó el integrante de la junta directiva de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), quien destacó que las expectativas para 2026 son optimistas incluso se plantean exportaciones.

«2025 fue el año de la estabilidad y gracias a esfuerzos de la producción primaria en la parte de bufalinos, y el bovino que se viene recuperando, eso nos da bastantes herramientas para seguir creciendo en el sector. Estamos hablando que incluso podemos aportar temas de exportación con el tema bufalino», apuntó.

Entretanto, Bracho señaló que tienen trabajos para manejar mejores accesos a las materias primas en el rebaño bovino. Asimismo, indicó que la empresa láctea realiza esfuerzos para «ser competitivos» en el mercado, planteando un menor gramaje para que el precio de los productos sea más accesible al financiamiento de los venezolanos..

Asimismo, precisó que con la apertura bancaria de este 2026 el sector lácteo ve un progreso el cual servirá para el beneficio en el ordeño y recolección de la materia prima, ya que «algo que adolecía al sector era el financiamiento».