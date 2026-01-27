La tormenta Chandra provoca inundaciones y cortes de luz en toda Irlanda

La tormenta Chandra ha golpeado con una fuerza devastadora a toda Irlanda, dejando a su paso un rastro de destrucción que mantiene a los servicios de emergencia en alerta máxima. Desde la madrugada, el país enfrenta una crisis energética significativa, con aproximadamente 15,500 hogares y negocios aún sin electricidad, después de que el suministro de más de 30,000 clientes colapsara por la caída de postes y árboles.

La movilidad en las principales ciudades se ha visto severamente interrumpida por inundaciones repentinas que han transformado calles en ríos. El Cuerpo de Bomberos de Dublín ha tenido que desplegar equipos de rescate acuático para auxiliar a conductores atrapados en arterias vitales como la M50 y la N11, mientras que el Aeropuerto de Dublín reporta la cancelación de más de 20 vuelos comerciales debido a las condiciones de viento extremas que hacen inseguros los aterrizajes. A este caos logístico se suma el cierre preventivo de más de 300 escuelas en Irlanda del Norte, una medida tomada para proteger a los estudiantes ante el riesgo de desprendimientos y desbordamientos fluviales.