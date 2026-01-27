Gobierno nacional designa nuevas autoridades en materia de salud

El Gobierno Bolivariano, liderado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó la designación de nuevas autoridades en materia de Salud.

En ese sentido, el Viceministerio de Salud Integral lo asumirá Rosalbina Hurtado Ruiz. De igual forma, Nellys Molina Contreras, será la nueva presidenta de Fundación Misión Barrio Adentro, mientras que Tilo Verónica Ramírez López, es la nueva presidenta de Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario en Venezuela.

Este nombramiento, realizado bajo el Decreto 5.227, busca profundizar las políticas de atención y protección sanitaria para todo el pueblo venezolano.