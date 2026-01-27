EEUU espera retorne la normalidad al transporte aéreo tras temporal

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo que espera que la normalidad retorne el miércoles a la red nacional de transporte aéreo a medida que las autoridades trabajan para minimizar las consecuencias de un enorme temporal que ha golpeado dos tercios de la geografía nacional y provocado hoy otras 5.000 cancelaciones.



«Esta tormenta es única. Hay hielo y nieve, y además, ahora tenemos una ola de frío que la acompaña. Esto dificulta aún más transitar por el hielo que se ha estado formando durante los últimos tres días», dijo Duffy



Varios aeropuertos importantes, como Laguardia y JFK en Nueva York, Dulles en Washington, Forth Worth en Dallas, Logan en Boston o el internacional de Filadelfia recuperaron cierto nivel de actividad hoy tras cancelar el domingo entre el 60 y 80 % de sus vuelos programados.



El tráfico rodado en urbes de una veintena de estados sigue siendo muy limitado y muchos puntos de grandes autopistas registran placas pese a las esfuerzos estatales y federales para deshelarlas, al tiempo que el transporte ferroviario viene sufriendo retrasos.

La tormenta ha sido considerada por muchos la mayor en dimensión jamás documentada en EE.UU.