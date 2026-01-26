Corpoelec evalúa proyectos estratégicos para optimizar servicio eléctrico

Durante una sesión del Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), liderada por el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez se evaluó la ejecución de proyectos estratégicos planteados para el primer trimestre de 2026.

La reunión convocó a expertos de las áreas de generación, distribución y transmisión, así como gerentes territoriales, viceministros y directores generales.

Asimismo, se analizó los aportes recientes a la consolidación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como el registrado recientemente en la Línea 1 Tablazo-Cuatricentenario, donde se realiza la sustitución de 10 kilómetros de cableado para optimizar el suministro en el estado Zulia.