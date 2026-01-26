China se consolida como potencia mundial en robótica con liderazgo en instalaciones de robots y producción de humanoides

En 2025, la mayoría de los robots industriales y humanoides instalados en el mundo tenían origen chino, una tendencia que refleja el crecimiento acelerado del país en un mercado que sigue en expansión.

China ha instalado más robots industriales que cualquier otra región, con un parque operativo que supera ampliamente al de sus competidores. Este liderazgo se apoya en una estrategia orientada tanto a la automatización interna como a la exportación de soluciones tecnológicas avanzadas.

Un elemento clave de este impulso es la producción de robots humanoides, en la que empresas chinas han alcanzado los primeros lugares a nivel mundial. Firmas radicadas en ciudades como Shanghai, Hangzhou y Shenzhen lideran el mercado global de este tipo de máquinas, consolidando a China como protagonista central en una de las ramas más innovadoras de la robótica.

El avance chino no se limita a robots industriales y humanoides; también se ve en la adopción masiva de tecnologías automatizadas en sectores como manufactura, logística y servicios. Analistas destacan que la combinación de mano de obra calificada, políticas públicas que promueven la automatización y un ecosistema de innovación con fuertes inversiones han potenciado este crecimiento en tiempo récord.