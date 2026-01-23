Una iniciativa de la UE impulsa en Austria la igualdad de género en el trabajo

Una iniciativa financiada por la UE ayuda a los fabricantes austriacos a replantearse la cultura del lugar de trabajo, con nuevas medidas de formación, orientación e igualdad que muestran cómo la industria puede cerrar las brechas de género desde el taller hacia arriba.

En Kapfenberg, el fabricante industrial BHDT es una de las varias empresas austriacas que participan en FairPlusService, un programa gratuito de formación que está financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para impulsar la igualdad de género en el lugar de trabajo.

Dicho plan ayuda a las mujeres a obtener cualificaciones, apoya a los directivos en la mejora de la comunicación y la formación, y refuerza las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. El personal afirma que los horarios flexibles y una cultura más integradora ya animan a más mujeres a desempeñar funciones técnicas.

Con una inversión de 2100 millones de euros del FSE+ en iniciativas de género en toda la UE, el modelo austriaco aspira a redefinir qué son los empleos de calidad.