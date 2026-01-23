Llegan 183 venezolanos repatriados desde EE.UU. en vuelo de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Un grupo de 183 venezolanos regresaron en un vuelo de repatriación desde EE.UU., informó este jueves el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

Del total de retornados, 151 son hombres y 32 mujeres. Según se informó, «el regreso se consolidó de manera exitosa a través de una logística internacional coordinada».

«Esta misión no solo representa un traslado físico, sino un apoyo emocional y social para quienes deciden reemprender su camino dentro del país, enfocándose en el potencial que cada uno trae consigo para aportar al desarrollo nacional», agregó el despacho de Interior y Justicia.

El vuelo N° 101 de la aerolínea Eastern Airlines arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía proveniente de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.