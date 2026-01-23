Estudio de la OEI revela que casi 60% de jóvenes iberoamericanos se considera lector y 8,5% no lee

El 57,9 % de los jóvenes iberoamericanos asegura que la lectura forma parte de su vida cotidiana, mientras que el 8,5 % se percibe como no lector, según una encuesta presentada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En vísperas del Día Internacional de la Educación, la OEI presentó el informe «Percepciones y prácticas de los adolescentes y jóvenes en Iberoamérica alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad».

El estudio está basado en una encuesta con cerca de 3.000 niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 22 años de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela —tanto en zonas rurales como urbanas—.

La encuesta refleja que un 32,93% se identifica como «persona lectora» y el 25% se define como «lector habitual», lo que suma un 57,93% de jóvenes lectores. Por contra, un 33,54% dice ser «poco lector» y un 8,54% se percibe como «persona no lectora».

Asimismo, el estudio señala que el 48,99% de los jóvenes manifiesta que la lectura forma parte recurrente de su vida cotidiana y en el uso del tiempo libre, aunque rara vez como una actividad única; la suelen combinar con la vida social y familiar y con el uso de redes sociales e internet.