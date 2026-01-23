China enviará una pareja de pandas gigantes al zoológico de Múnich tras acuerdo de diez años

China enviará al zoológico Hellabrunn de la ciudad alemana de Munich una pareja de osos panda

gigantes tras la firma de un acuerdo de cooperación de diez años entre esa institución y la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre del país asiático.



El anuncio del envío de los pandas se produce unas semanas antes de que el canciller alemán, Friedrich

Merz, realice su primera visita oficial a China.



Durante la década que durará el convenio bilateral, China y Alemania «profundizarán en la cooperación

sobre la conservación de los pandas, su reproducción, el control de enfermedades e intercambio de expertos»



Antes de la asignación de los animales, procedentes de la base de investigación para la cría del panda

gigante de Chengdu (Sichuan, centro), expertos chinos viajaron a Munich para inspeccionar las instalaciones y asesorar al zoológico en cuestiones técnicas como la construcción del pabellón en que vivirán los pandas, sus cuidados y la consecución de un suministro estable de su principal alimento, el bambú.