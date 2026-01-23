CAVIDEA: Producción de sal incrementó un 18% en 2025

La producción de sal en el país cerró el 2025 con un incrementó en el consumo de un 18% en comparación a las cifras del 2024, destacó el director nacional de la Cámara Venezolana de Alimentos (CAVIDEA), Francisco Juaristi.

El sector lleva 37 meses continuos con incremento en la producción, algo que se debe al aumento de los préstamos bancarios y la inversión del sector privado.

Además, detalló que el sector alimenticio es el principal consumidor en los pagos electrónicos, seguido del área de salud.

«Eso significa que la gente está consumiendo más alimento, la agroindustria está encendiendo más los motores. Hay empresas que están al 100% y otras que todavía están al 40%», explicó el presidente de CAVIDEA.

Juaristi enfatizó que las mesas de trabajo con el gobierno nacional se están llevando de manera positiva, por lo que se espera que el crecimiento de la economía nacional continúe durante este 2026.