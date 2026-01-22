Rusia ofrece más de un millardo de dólares al Consejo de Paz en Gaza

Rusia está dispuesta a enviar mil millones de dólares al Consejo de Paz para apoyar al pueblo palestino, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. Agregó que solo el pleno funcionamiento de un Estado palestino permitirá pacificar a Medio Oriente.

“Estamos dispuestos a destinar mil millones de dólares a esta nueva estructura, el Consejo de Paz, ante todo para apoyar al pueblo palestino y para dirigir estos fondos a la restauración de la Franja de Gaza. Y en general, a la solución de los problemas de Palestina”, indicó el jefe de Estado ruso, durante las conversaciones con su par palestino, Mahmud Abás.

Además, en sus palabras, las relaciones entre Rusia y Palestina se desarrollan a pesar de todas las dificultades en la región, y Moscú proporcionó más de 800 toneladas de ayuda humanitaria durante los puntos más álgidos de la ofensiva israelí contra Gaza.

Asimismo, señaló que Rusia continúa la formación de personal para Palestina y añadió que “unos 150 jóvenes palestinos estudian y estudiarán en universidades y otras instituciones educativas de Rusia este año”.