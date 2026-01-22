México: Campaña busca promover la inclusión de personas con síndrome de Down

Organizaciones civiles presentaron la campaña ‘Tienes un corazón de oro’ que busca visibilizar el síndrome de Down y fomentar una cultura de inclusión para esta condición que afecta a uno de cada 1.000 recién nacidos a nivel mundial.

“Los pequeños gestos, cuando se suman, pueden generar cambios reales en la vida de las personas con síndrome de Down y sus familias”, afirmó.

Detalló que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el síndrome de Down afecta a aproximadamente uno de cada 1.000 recién nacidos, lo que plantea el reto de garantizar acceso a salud, educación e inclusión para que las personas con esta condición puedan desarrollar una vida plena y participar activamente en la sociedad.

El organismo internacional advierte que la calidad de vida de las personas con síndrome de Down puede mejorar de manera significativa cuando existen sistemas de apoyo adecuados, que incluyan atención médica oportuna, programas de intervención temprana y educación inclusiva, así como acompañamiento a las familias.

Ante ello, la Fundación John Langdon Down señaló que la inclusión no puede depender únicamente de la atención médica o de las políticas públicas, sino también del involucramiento de la comunidad.

“Muchas veces la exclusión nace de la falta de información. Cuando se abren espacios para conocer la causa, la gente se sensibiliza y se involucra”, apuntó Ascensión.