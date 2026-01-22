Incendio en Parque Nacional Henri Pittier deja 27 hectáreas afectadas

Unas 27,06 hectáreas del Parque Nacional Henri Pittier, en la zona norte del estado Aragua, resultaron afectadas por un incendio que ya fue “controlado y totalmente liquidado”, informó el ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez.

En redes sociales, el funcionario anunció una investigación sobre la causa del incendio, que comenzó a las 7:00 de la noche tras lo que se realizaron labores de control que finalizaron a las 11:35.

El funcionario aseguró que el “trabajo coordinado” de bomberos con guardaparques, funcionarios de Protección Civil, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y brigadas forestales comunitarias ha permitido “contener el incendio de forma oportuna” y evitar su propagación.

Ñáñez subraya que el parque Henri Pittier es “un patrimonio vegetal de alto valor ecológico, fundamental para la biodiversidad, el equilibrio climático y el bienestar de las comunidades cercanas”, por lo que ha hecho un llamamiento a su protección y al uso responsable de sus espacios, así como “al cuidado consciente de los bosques, especialmente durante la temporada de sequía”.