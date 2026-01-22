Entra en vigor la legislación que regula la IA en Corea del Sur

Corea del Sur se convirtió en el primer país en implementar formalmente una ley que regula el uso de la inteligencia artificial (IA), la cual incluye disposiciones específicas para ‘deepfakes’.

El país, sede de los gigantes de los microprocesadores Samsung y SK hynix, anunció que aspira a unirse a Estados Unidos y China como una de las tres principales potencias de la IA.

«La Ley Básica de IA entra plenamente en vigor hoy», celebró el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

La ley exige que las empresas avisen a los usuarios cuándo sus servicios o productos utilicen IA generativa.

También determina que deben etiquetar claramente el contenido, incluidos los ‘deepfakes’, que no se puedan diferenciar fácilmente de la realidad, entre otros requisitos.

La ley, aprobada en diciembre de 2024, se propone «establecer una base segura y confiable para respaldar la innovación en IA», señaló el Ministerio de Ciencia y TIC surcoreano en un comunicado.

Las infracciones se castigarán con una multa de hasta 30 millones de wones (unos 20.400 dólares).

Medios surcoreanos de prensa señalaron que es la primera ley de regulación de IA en el mundo en entrar en vigor.

Según el ministerio, la iniciativa es la segunda de su tipo en el mundo en ser promulgada.

El Parlamento Europeo afirma que adoptó las «primeras normas del mundo sobre IA» en junio de 2024, pero están entrando en vigor de forma gradual y no serán plenamente aplicables hasta 2027.

Durante el último año, sin embargo, la Unión Europea ha permitido a los reguladores prohibir sistemas de IA que que supongan «riesgos inaceptables» para la sociedad, en virtud de su Ley de Inteligencia Artificial.

Eso podría incluir la identificación de personas en tiempo real mediante cámaras en espacios públicos, o evaluar el riesgo criminal basándose únicamente en datos biométricos.