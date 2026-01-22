Dos personas fallecieron después de lluvias torrenciales en Grecia

Dos personas murieron en las últimas 24 horas debido al temporal de lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados que azota a Grecia, y que produjo severas inundaciones en Atenas, donde numerosas calles se convirtieron en ríos.

Las autoridades informaron que una mujer de 56 años perdió la vida en Glyfada, unos 14 kilómetros al oeste del centro de Atenas, cuando trataba de cruzar una calle inundada y un coche arrastrado por las aguas la golpeó y la dejó atrapada bajo otro vehículo estacionado.

Funcionarios de seguridad indicaron que grandes fueron los destrozos también en suburbios de localidades costeras situadas al oeste del centro de la capital.

Mientras que los pronosticadores indicaron que este jueves las lluvias torrenciales seguirán azotando las islas del Egeo, aunque los aguaceros y los vientos racheados ya han parado en Atenas.