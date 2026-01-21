Venezuela: destino clave en la Feria Internacional de Madrid

Venezuela participa en la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid, que se lleva a cabo del 21 al 25 de enero. La delegación nacional está encabezada por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, así como 50 empresas nacionales quienes muestran la oferta turística de la nación caribeña.

Bajo el lema “Donde empiezan los viajes”, la Fitur 2026 se convierte en el escenario para el diálogo productivo con la participación de 156 naciones y más de 10 mil empresas del sector turismo que buscan reforzar la integración regional con acuerdos bilaterales.

Como parte de este compromiso, en el inicio de la feria, la ministra Leticia Gómez sostuvo un encuentro con diversos expertos en el área de observación de aves de Luxemburgo, así como biólogos de España esto como resultado del primer Congreso de Aviturismo que se llevó a cabo en Mérida en el mes de octubre del 2025.

Asimismo, Gómez se reunió con Alexandra Piwko, representante de la empresa Raimbow para hacer seguimiento y planificación estratégica y con Fabián Rimmaudo, directivo de Hovertours, para conversar sobre los indicadores de éxitos de la Operación Chárter Polonia-Venezuela.