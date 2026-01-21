Fedecámaras reitera su voluntad de participar en mesas de trabajo económicas

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, manifestó la disposición del gremio en acompañar los procesos de discusión sobre temas económicos, tras las operaciones petroleras que se llevan a cabo en el país.

“Ante los anuncios de una ley de derechos socioeconómicos, de las modificaciones, de la ley de hidrocarburos y la ley de simplificación de tramites manifestamos nuestra voluntad de acompañar esos procesos de discusión”, dijó Capozzolo.

El máximo representante de Fedecámaras espera que sean levantadas las sanciones que pesan sobre el país para lograr el impulso la economía nacional.