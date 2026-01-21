China da por cerrada devolución de pandas de Japón e invita a verlos en su territorio

China dio por cerrada la devolución a su territorio de los dos últimos pandas que permanecían en Japón y animó al público japonés a viajar al país para ver a estos animales, tras confirmar que los ejemplares del zoológico de Ueno, en Tokio, regresarán según lo previsto en virtud de los acuerdos bilaterales vigentes.

La devolución de Xiao Xiao y Lei Lei, nacidos en 2021, dejará a Japón sin pandas por primera vez desde 1972, cuando la llegada de los primeros ejemplares al zoo de Ueno se convirtió en un símbolo de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.



El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun señaló en una rueda de prensa que los pandas Xiao Xiao y Lei Lei, actualmente alojados en el zoológico de Ueno, regresarán a China antes de febrero de 2026, tal y como estaba estipulado.



Preguntado por la posibilidad de prorrogar el acuerdo de cesión o de enviar nuevos ejemplares al archipiélago una vez expire el actual convenio, Guo evitó pronunciarse y remitió cualquier decisión futura a las autoridades competentes en la materia.



El portavoz se limitó a subrayar que China es consciente del fuerte vínculo emocional que existe en Japón con estos animales y recordó que «hay un amplio grupo de aficionados a los pandas en Japón», a quienes invitó a desplazarse a China para seguir viéndolos.