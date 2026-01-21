Brasil provee 23 toneladas de insumos para diálisis y salud renal

23 toneladas de insumos médicos llegaron al estado La Guaira como parte de ayuda del Gobierno de Brasil para el Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología.

La Ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, señaló que los medicamentos cubrirán la atención de más de 9 mil pacientes renales.

«Esta noche, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, recibimos de la hermana República Federativa de Brasil, 23 toneladas de insumos médicos para darle continuidad al Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología que adelanta el Gobierno Bolivariano a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).«

Ya con las 23 toneladas recibidas suman 93 que han arribado al país y próximamente se esperan más cargas para alcanzar la cifra de 300 «En nombre de la Presidenta Encargada @delcyrodriguezv y de todo el pueblo venezolano, reiteramos nuestro agradecimiento a Brasil por esta muestra de apoyo y fraternidad incondicional para nuestros niños, niñas, hombres, mujeres y adultos mayores de la Patria.«.