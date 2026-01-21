Avanza rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras de la UCV

El programa de rehabilitación y mantenimiento de ascensores y montacargas en la Universidad Central de Venezuela presenta avances significativos gracias a la gestión de la Comisión Presidencial para la

Recuperación de la UCV.

Hasta la fecha, las cuadrillas han logrado poner en funcionamiento 11 de los 18 equipos existentes, distribuidos estratégicamente en las facultades de Farmacia, Odontología y Arquitectura, así como en las áreas del Rectorado y la Biblioteca Central. En la actualidad, las labores se concentran en la modernización de un nuevo ascensor en la Facultad de Odontología.

Estos trabajos técnicos comprenden la instalación de indicadores de llamada, actualización del cableado, programación de tableros de control y la colocación de sistemas de seguridad como alarmas y luminarias de emergencia.

A día de hoy, se han recuperado 75 edificaciones que incluyen cientos de aulas, oficinas, laboratorios y salas sanitarias.

El despliegue también ha abarcado espacios deportivos como canchas y gimnasios, áreas culturales como auditorios y anfiteatros, y servicios de salud con la rehabilitación de quirófanos y consultorios.

El reporte final destaca importantes mejoras en la accesibilidad y los servicios básicos, con la construcción de más de cien rampas y la instalación de extensas redes de tuberías de gas.