Vacuna experimental muestra eficacia en prevenir cáncer en pacientes con síndrome de Lynch

Un ensayo clínico en fase 1b/2 ha demostrado que la vacuna experimental NOUS-209 logró estimular una respuesta inmunitaria sólida y duradera en pacientes con síndrome de Lynch, una condición genética que eleva hasta en un 80 % el riesgo de desarrollar cáncer de colon, además de otros tipos de tumores.

Los resultados, publicados en la revista Nature Medicine, evidencian el potencial de esta vacuna para interceptar el desarrollo de tumores en etapas previas, y posicionan a NOUS-209 como una prometedora estrategia preventiva para personas con alto riesgo oncológico.

Desarrollada por la compañía biotecnológica Nouscom, NOUS-209 es una inmunoterapia que entrena al sistema inmunológico a reconocer y atacar neoantígenos específicos que aparecen en células con inestabilidad de microsatélites, características comunes en lesiones precancerosas del síndrome de Lynch.

En total, 45 personas participaron en el ensayo clínico, y todos los pacientes evaluables mostraron respuestas inmunitarias específicas contra los neoantígenos tras la vacunación. Un año después del tratamiento, el 85 % mantenía una inmunidad activa con linfocitos T capaces de identificar y destruir células tumorales de forma eficaz.

“Estos hallazgos resaltan el gran potencial de NOUS-209 como estrategia de interceptación del cáncer para personas con síndrome de Lynch”, destacó el doctor Eduardo Vilar-Sánchez, investigador principal del estudio y profesor del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas.

Según el estudio, los linfocitos T inducidos por la vacuna no solo reconocieron las células tumorales, sino que también desarrollaron un fenotipo de memoria efectora, lo que permitiría una vigilancia inmunitaria prolongada. Además, al finalizar el año de seguimiento, no se detectaron nuevos adenomas avanzados entre los participantes.

NOUS-209 fue bien tolerado por los pacientes, sin efectos adversos graves relacionados con el tratamiento. También se reportó una menor aparición de lesiones precancerosas con inestabilidad de microsatélites, lo que refuerza su potencial como vacuna preventiva.