Teleférico Mukumbarí permanecerá cerrado hasta el 12 de Febrero

La primera etapa programada de mantenimiento mayor en su cuarto y quinto nivel del Sistema de Teleféricos Mukumbarí, las autoridades indicaron en una publicación a través de la red social Instagram de la empresa que esta acción entró en vigencia desde el 19 de enero.

Señalaron, que esta fase técnica especializada implica el cese temporal de las actividades comerciales y turísticas, con una fecha de reactivación prevista para el próximo jueves 12 de febrero de 2026.

Asimismo, informó a la población que este proceso resulta fundamental para la operatividad del sistema. Las labores enfocadas en los tramos más altos de la infraestructura aseguran la continuidad de los protocolos internacionales de transporte por cable.