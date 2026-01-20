Saime realizará jornada nacional de cedulación sin cita

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que desde 20 al 23 de enero, se llevará a cabo una jornada sin cita de cedulación en todas sus oficinas a nivel nacional.

La actividad estará dirigida a ciudadanos venezolanos y personas naturalizadas, y se desarrollará en un horario comprendido entre las 8:00 am y las 5:00 pm, indicó el organismo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales.

El Saime pidió a los usuarios mantenerse informados a través de sus plataformas oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con esta jornada.